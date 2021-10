Weltrekord! Leichtathletik-Sensation in Hütteldorf

Olympia-Gold mit 20 Jahren

Juan Carlos Zabala kehrte nach Argentinien zurück, der Herbst 1931 in Europa hatte schon signalisiert, wozu er im Laufsport fähig sein konnte. Bei den Spielen in Los Angeles 1932 gewann er den Marathonlauf in 2:31:36, damals war er 20 Jahre und 301 Tage alt und ist damit bis heute der jüngste Marathon-Olympiasieger aller Zeiten. Zabala, der vier Jahre später in Berlin über 10.000 m Sechster wurde und im Marathonlauf, noch im Spitzenfeld liegend, nach circa 30 km aufgab, ist eine Legende in seinem Heimatland. Wenige Wochen nach seinem Tod wurde er am 24. Januar 1983 zu „Argentiniens Leichtathlet des 20. Jahrhunderts“ erkoren. All dies wurde nur möglich mit Hilfe des Wieners Alexander Stierling, eines eingefleischten Rapidlers, der Zabala 1927 als Lehrer in einem Waisenhaus in Rosario entdeckt hatte...