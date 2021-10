Nach Gelb-Rot: „Noch nie in meinem Leben gesehen!“

In der Gruppe C der WM-Qualifikation hat die Schweiz mit einem 2:0-Triumph über Nordirland den Rückstand auf Leader Italien auf drei Punkte verkürzt. Ein umstrittener Platzverweis sorgte für Gesprächsstoff. „Ich habe noch nie in meinem Leben gesehen, dass ein Spieler nach 36 Minuten wegen Zeitschindens verwarnt wird“, schimpfte der ehemalige nordirische Nationalspieler Neil Lennon.