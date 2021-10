Großer Erfolg: 50.000 Unterschriften gegen das AKW

Tausende Kupons der „Krone“-Leser

Gute Nachrichten im Gepäck hatte auch Zauner: „Dank der Unterstützung der ,Krone’ hat unsere Online-Petition nun auch die 50.000er-Marke überschritten!“ Gemeinsam mit den Steirer-gegen-Krško-Kupons nähert man sich also in großen Schritten einer unglaublichen Zahl von 60.000 Unterschriften. An dieser Stelle möchten wir unseren Lesern ein großes DANKE sagen - mit dem Versprechen, die Entwicklungen in der Atom-Causa weiter kritisch zu beobachten!