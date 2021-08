Etappen-Erfolg im Kampf gegen Krsko-Schrottmeiler

Konkret habe die slowenische Seite bestätigt, dass Österreich an der Umweltverträglichkeitsprüfung für die Verlängerung des bestehenden Kraftwerksblocks teilnehmen wird, und dass diese „transparent und fair durchgeführt“ werde. Zudem habe man vereinbart, dass - wird tatsächlich noch ein zweiter Atommeiler errichtet - Österreich und Slowenien eine gemeinsame Studie zur Erdbebensicherheit in Auftrag geben. Darüber hinaus soll die Energie Steiermark bei der Projektierung alternativer Stromquellen aus Wasser und Wind zum Zug kommen.



Schwelle von 50.000 Unterschriften nahe

Während die politische Elite mit dem Formulieren von Details beschäftigt ist, formiert sich an der breiten Basis immer größerer Widerstand gegen das Kraftwerk per se. Die Schwelle von 50.000 Unterstützern der Petition „Stopp Krško“ von Global 2000 und „Krone“ ist in Griffweite.