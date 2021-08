Aktion schlägt ein: Post bringt Hunderte Kuverts

Expertenkritik an Wartung des Reaktors

Das „Alterungsmanagement“ des slowenischen Meilers werde nicht an aktuelle Standards angepasst. Auch die Überwachung der „Haltbarkeit“ des Kernstücks - das ist der Reaktordruckbehälter - sei lax. Die Fachleute der EU-Atom-Regulierungsbehörden würden für ein AKW mitten in Europa ein anderes Qualitätsniveau erwarten.