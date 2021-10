Roy Black starb an einem gebrochenen Herzen

Blacks Vermächtnis?

„Es gab ja die Versuche, das ,Schloß am Wörthersee‘ weiterzuführen. Aber das ist mit ihm damals tatsächlich auch gestorben“, erzählt die Regie-Glatze und lebende Wörthersee-Legende über den Kult mit dem herzkranken Roy Black. Für Retzer waren es mehrere Punkte, die damals in der Tragödie in Blacks Hütte im deutschen Heldenstein mündeten, „Ja, wir hatten gerade einen extrem heißen Drehtag in Verona hinter uns gebracht. Danach hatte er auf der Heimfahrt mit dem Chauffeur nach Velden zwei Flaschen Wein getrunken“, unterstreicht er im Gespräch mit ADABEI.