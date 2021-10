Bereits 390 Einsätze für die heimischen Bergretter

„Auf den Bergen liegt jetzt schon Schnee“

Jenen, die schöne Herbsttage noch für eine alpine Wanderung nützen wollen, gibt Christoph Preimesberger mit auf den Weg: „Auch wenn im Tal die Sonne scheint, sollte man nicht vergessen, dass auf den Bergen jetzt auch schon Schnee liegt. Und es wird in dieser Jahreszeit viel früher finster als in den Sommermonaten. Licht, ein Handy und Verbandspackerl sollte man bei Touren in Bergen ohnehin immer mit dabei haben.“