Defekt in der Hütten-Küche führt zu Schmorbrand

Am Freitagvormittag gegen 9.20 Uhr kam es in einer Vereinshütte in Kleinwalsertaler Gemeinde Hirschegg zu einem Schmorbrand, welcher zu einer starken Rauchentwicklung führte. Ursache dafür dürfte ein technischer Defekt im Bereich des Gasherds bzw. des Backrohrs gewesen sein.