Darts: Tickets und Walk-on für Salzburg gewinnen!

Alles, was im Darts-Sport Rang und Namen hat, tummelt sich ab 14. Oktober in Salzburg. Und Sie können mittendrin sein. Gewinnen Sie jetzt zwei Tickets für die Abendshow am Samstag, 16. Oktober, oder am Sonntag, 17. Oktober, - geben Sie hier unten im Formular bitte bekannt, für welchen Tag Sie die Tickets gewinnen wollen -, und kommen Sie in den Genuss eines Fan-Walk-ons. Das heißt, Sie werden im Zuge des „Warm ups“ (moderiert übrigens von krone.at-Sportchef Michael Fally) angekündigt wie die echten Stars, dazu gehen Sie zur Walk-on-Musik Ihres Lieblingsspielers auf die Bühne und lassen sich dort von den Fans feiern. Die Abendsession beginnt jeweils um 20 Uhr, das entsprechende Warm-up mit dem Fan-Walk-on davor um ca. 19.40 Uhr. Die Gewinner werden von uns verständigt.