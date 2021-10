Zwei Täter nach Brutalo-Überfall nun verurteilt

Mickrige 30 Euro Beute

Er kannte die jungen Männer nicht, die ihn wegen mickriger 30 Euro Beute drangsalierten. Die ihm Schläge gegen den Kopf und auf Herzhöhe gegen die Brust versetzten. Tobias, der seit Jahren an Epilepsie leidet, blutete aus Nase und Mund. Ein Backenzahn war derart geschädigt, dass er später herausfiel, sein T-Shirt war blutgetränkt und am Körper waren handtellergroße Hämatome sichtbar. Die Abdrücke des Schlagrings zeichneten sich auch am Kopf ab. Tobias wurde vom Notarzt in den Schockraum des Klinikums Vöcklabruck gebracht, wo die Verletzungen behandelt wurden.