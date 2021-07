Mama von Prügelopfer: „Zeugen, bitte meldet euch!“

Im Fall des von einem Räuber-Trio am Bahnhof Attnang-Puchheim in Oberösterreich spitalsreif geprügelten Epileptikers Tobias C. (18) aus Schwanenstadt konnte die Polizei nun den dritten Verdächtigen ausforschen. Der 17-Jährige bestreitet aber, am 23. Juli vor Ort gewesen zu sein und sich an der Tat beteiligt zu haben. Jetzt bittet die Mutter des Opfers, dass sich Zeugen melden!