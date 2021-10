Neuseeland beendet strikte Null-Covid-Strategie

Zwei Dutzend Neuinfektionen am Tag

Derzeit meldet Neuseeland landesweit gerade einmal etwa zwei Dutzend Neuinfektionen pro Tag - bei fünf Millionen Einwohnern. Die höchste jemals verzeichnete Zahl betrug 89. Das sind Daten, die in fast allen anderen Staaten der Erde als Utopie erscheinen. Bisher gab es nur rund 4400 Fälle und 28 Tote in Verbindung mit Covid-19.