Neuseeland setzt Reisekorridor mit Australien aus

Neuseeland mit fünf Millionen Einwohnern hat das Virus gut im Griff und bisher nur etwa 4.000 Infektionen verzeichnet. 27 Menschen in dem Pazifikstaat sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. In Australien mit seinen 25 Millionen Einwohnern haben die Behörden seit Beginn der Pandemie rund 80.000 Fälle und mehr als 1100 Tote bestätigt.