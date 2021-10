Charlie Sheen muss kein Kindergeld mehr zahlen

„Rede nie schlecht über ihn“

Richards und Sheen waren zwischen 2002 und 2006 verheiratet. Obwohl die Scheidung erbittert war und Sheen durch seine Bad-boy-Phase ging, hielt Richards die Töchter nie von ihm fern. In einem TV-Interview des Senders „Bravo“ sagte sie dazu: „Obwohl er Charlie Sheen ist, mit all den Partys, Drogen und Frauen, ist er für die Girls einfach nur ‚Dad‘. Deshalb rede ich nie schlecht über ihn“. Richards wollte nämlich auf keinen Fall, dass ihre Töchter so enden wie die jungen Gespielinnen ihres Ex-Mannes: „Fast alle jungen Frauen um Charlie herum hatten einen Vater-Komplex. Und ich will nicht, dass das unsere Girls später auch haben!“