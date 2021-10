Gyllenhaal: Sexszenen mit Aniston waren „Tortur“

Gyllenhaal „jahrelang verschossen“ in Aniston

Schon 2016 verriet Gyllenhaal dem „People“-Magazin, dass er sehr verknallt in Jennifer Aniston gewesen sei. „Ich würde sagen, ich war jahrelang in sie verschossen. Und mit ihr zu arbeiten war nicht einfach ... Es war, hmmm. Das ist alles, was ich dazu sagen werde: Es war wundervoll.“