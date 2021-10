Bußgeld gefordert: Abzocke im Namen der Polizei

Mehrere Anzeigen in Niederösterreich

Nicht nur in Tirol, sondern speziell auch in Niederösterreich scheint die Abzock-SMS derzeit oft auf Handys auf. „Es gab mehrere Anzeigen“, erklärt die Exekutive in St. Pölten und betont: „Die Polizei bzw. eine sonstige Strafbehörde versendet mit Sicherheit keine derartigen SMS.“ Also: Link nicht anklicken und keine Daten eingeben!