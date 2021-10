Kogler zu Dieselprivileg: „Ziel ist Abschaffung“

„Unterschiedliche Bedürfnisse in den Regionen“

Dass die CO2-Bepreisung von vielen Experten als deutlich zu niedrig angesehen wird und auch der Klimabonus von vielen besonders in der Stadt lebenden Menschen als nicht fair empfunden wird, will Kogler nicht so stehen lassen. Man müsse die Dinge „schon ins rechte Licht rücken“, so der Vizekanzler: „In verschiedenen Regionen gibt es unterschiedliche Notwendigkeiten und Bedürfnisse, aber in dem Moment, wo etwas die Angebote im öffentlichen Verkehr am Land besser werden, ändern sich auch diese Kategorien.“