Heizen mit Gas: Hälfte der Wiener brennt bald mehr

Gemischte Reaktionen bei anderen Parteien

Am neuen „Klimabonus“ kommt auch von anderen Stadtparteien Kritik. „Es ist gleichheitswidrig, dass ein Wiener am Stadtrand weniger bekommt als ein Grazer in der Innenstadt“, meint FPÖ-Chef Dominik Nepp, der eine Klage überlegt. Auch die Wiener NEOS sehen eine „Politik gegen Wiener“.