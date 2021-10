Ludwig sauer: Bund muss Reform wieder aufschnüren!

Der in der Steuerreform enthaltene Klimabonus sorgt weiter für Wirbel. Bekanntlich fällt dieser unterschiedlich hoch aus, je nachdem, wo man lebt. Das Minimum von 100 Euro bekommen die Wiener - und lediglich diese. In allen anderen Gemeinden beläuft sich der Bonus auf mindestens 133 Euro. In Wien herrscht entsprechend dicke Luft: Die Reform sei „weder ökologisch noch sozial“, benachteilige Städte und „ganz besonders Wien“, so Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag. Er forderte die Regierung auf, „sich das noch einmal anzuschauen und das Paket aufzuschnüren“.