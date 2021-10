Kostenlos per App die Feuerwehr unterstützen

Noch nie war es so einfach, etwas Gutes zu tun: Mit einer neuen App am Smartphone kann man den Florianis in der Heimatgemeinde helfen: Frei-SMS werden in Spenden umgewandelt. Die Nachrichten verfallen nicht mehr, sondern werden vom Anbieter gutgeschrieben, der Betrag wird dann an die ausgewählte Wehr überwiesen.