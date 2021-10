D: Mann in Flüchtlingsheim von Polizei erschossen

Bei einem Einsatz in einem Flüchtlingsheim im deutschen Harsefeld (Niedersachsen) haben Polizisten einen Asylbewerber erschossen. Sie seien am Sonntagabend in dem Heim auf einen mit einem Messer bewaffneten Mann aus dem Sudan gestoßen, teilte die Staatsanwaltschaft Stade am Montag mit. „Im Verlauf des weiteren Einsatzes griff der 40-Jährige die Einsatzkräfte mit dem Messer an, weshalb diese von ihrer Schusswaffe Gebrauch machten und mehrere Schüsse abgaben“, hieß es.