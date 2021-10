Steueroasen-Leak belastet Politiker und Promis

Drei Terabyte an Daten ausgewertet

An der Auswertung der sogenannten Pandora Papers, koordiniert vom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), waren rund 600 Journalisten in 117 Ländern beteiligt, in Österreich der ORF und das „profil“, in Deutschland die „Süddeutsche Zeitung“. Nach Angaben des ICIJ wurden 11,9 Millionen geleakte Dokumente ausgewertet, „die jeden Winkel der Welt abdecken“. Nach Angaben der Medien stammen die Daten - insgesamt knapp drei Terabyte - von 14 Unternehmen, die Offshore-Konstrukte anbieten.