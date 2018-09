Nächste Enthüllung bringt Gusenbauer in Bedrängnis

Gusenbauers Verstrickungen in den Niederlanden

Bei Gusenbauers Stiftung soll es sich konkret um eine dubiose Überweisung in Höhe von 2213 Euro handeln, die am 5. April 2017 durchgeführt wurde. Auftraggeber soll eine Firma namens AG Global Technological Investment mit Adresse in den Niederlanden sein. Die Firma wurde 2013 von Gusenbauer gegründet. Teilhaber des Unternehmens ist eine niederländische Stiftung namens Stichting Novia Technologies, deren Direktor laut niederländischem Register ebenfalls Gusenbauer sein soll. Die Zahlung soll im Auftrag von Reciplia Limited, einer Firma, die im Zentrum eines Korruptionsverfahrens in Rumänien steht, durchgeführt worden sein.