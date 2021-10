Aryna Sabalenka sagt für Indian Wells ab

Sabalenka hatte zu Jahresbeginn Zweifel an den Corona-Impfstoffen geäußert. „Es ist sehr schnell vorangetrieben worden und es gab nicht genug Zeit, um die Impfstoffe zu testen“, hatte die 23-Jährige erklärt. „Es ist schwer zu sagen, aber ich will mich noch nicht wirklich impfen lassen und ich will auch nicht, dass meine Familie es auf sich nimmt.“ Sie schob aber auch hinterher, dass sie sich impfen lassen würde, wenn sich die Chance ergeben sollte.