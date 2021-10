Rapid: Mit Roter Laterne ist Didi kaum zu halten

Zwei Saisonen erfolgreich

Zwei Saisonen erfolgreich: Cupfinale, Vize-Meister, Europa-League-Gruppenphasen, trotz Verjüngung und Einsparungen - Don Didi sorgte für Ruhe im Pulverfass. Aber jetzt ist Rapid so schlecht wie noch nie in die Meisterschaft gestartet: fünf Pleiten, nur acht Punkte nach neun Runden. Im Kellerduell gilt heute verlieren verboten, sonst baumelt in der Länderspielpause die Rote Laterne in Hütteldorf. Eine Blamage.