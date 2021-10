TSV Hartberg gegen Sturm Graz ab 14.30 Uhr LIVE

Die Erfolgsserie des SK Sturm Graz in der Fußball-Bundesliga steht am Sonntag (14.30 Uhr) im Steirer-Derby beim TSV Hartberg auf dem Prüfstand. Acht Ligapartien in Folge hat der Tabellenzweite zuletzt nicht verloren, die jüngsten drei gewonnen. Nach dem 1:4 in der Europa League gegen PSV Eindhoven und vor der nahenden Länderspielpause stellt sich allerdings die Frage, wie frisch das Team von Christian Ilzer in der Oststeiermark antreten wird. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.