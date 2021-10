WAC gegen Austria Wien am Samstag um 17 Uhr LIVE

Aktuell musste sich die Austria in der Meisterschaft zuletzt in der 3. Runde in Salzburg (0:1) geschlagen geben. Beim 4:3 in Hartberg wurde zum einen die Torflaute abgelegt, andererseits zeigte die Abwehr Schwächen. „In Wolfsberg dürfen wir defensiv nicht so viel zulassen, sonst wird es schwierig, dort zu gewinnen. Der WAC hat viel Qualität in der Offensive“, wusste Manfred Schmid. Der zuletzt verletzte Johannes Handl dürfte in die Fünferkette zurückkehren.