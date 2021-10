Blick hinter den Vorhang: Das ist der neue Kasperl

In den Fußstapfen von Kasperllagende Manfred Müller

Frau Pezi, wie Filla auch liebevoll genannt wird, war es auch, die sich vor Pandemiebeginn den neuen Kasperl ausgesucht hat. Jenen Mann, der in die großen Fußstapfen der 2019 verstorbenen Kasperllegende Manfred Müller trat und der auch beim Neustart des Kasperltheaters am 9. Oktober an der Seite von Pezi und zwei weiteren Puppenspielern die Hauptrolle spielen wird: „Kasperl und Pezi sind allerbeste Freunde und das sollen unsere Besucher auch spüren. Es musste also jemand sein, mit dem ich mich gut ergänze und der spontan genug ist, mich auszuhalten“, schmunzelt die Prinzipalin der Bühne.