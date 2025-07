Keine Zeit zum Schulden begleichen

Der 44-Jährige, der sich in der Früh nochmals mit dem Betrüger in Verbindung setzen wollte, rief die Nummer des vermeintlichen Polizisten an. Doch zu seiner Überraschung meldete sich zunächst eine Frau, die ihm vorwarf, selbst der Betrüger zu sein. Wenig später ging tatsächlich der Mann ans Telefon und erklärte, er habe momentan keine Zeit, das Geld zurückzugeben – ein neuer Termin müsse vereinbart werden. Doch als der 44-Jährige später erneut versuchte, die Nummer anzurufen, war sie bereits nicht mehr erreichbar.