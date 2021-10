Wenn es dämmert, hüpft „Affe“ von Garten zu Garten

„Mich laust der Affe!“ An legendäre Filme wie „Tarzan“ mit dem treuen Schimpansen „Cheeta“ fühlen sich manche Einwohner von Grafenschachen erinnert. Seit Tagen treibt sich ein ungewöhnlicher „Artgenosse“ umher, der eine Affenmaske trägt und in der Dämmerung für Schrecksekunden sorgt, sobald er unerlaubt in privaten Gärten auftaucht.