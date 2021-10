Berufung nach Mord-Urteil zu lebenslanger Haft

Lebenslange Haft kassierte Nenad L. (26) am Montag im Landesgericht. Weil er dem Urteil nach seine Ehefrau und Mutter zweier gemeinsamer Kinder am 21. März mit acht Messerstichen in ihrer Wohnung in Salzburg-Schallmoos getötet hat. Gegen die Entscheidung des Schwurgerichtes wird der Serbe mit seinem Anwalt Berufung einlegen, kündigt Verteidiger Michael Hofer an.