Weltbrustkrebstag erinnert an Vorsorgeuntersuchung

In Österreich erkrankt jede achte Frau im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Am 1. Oktober findet jährlich der Weltbrustkrebstag statt um auf diese Krankheit aufmerksam zu machen und daran zu erinnern wie wichtig Vorsorge ist, denn so können Leben gerettet werden. Was begünstigt diese Krebsart? Wie sind die Heilungschancen? Und wie steht es um die Brustkrebs-Forschung in Österreich? Raphaela Scharf spricht darüber mit dem Universitätsprofessor und Leiter des Brustgesundheitszentrums der MedUni Wien Dr. Christian Singer.