Ein traumhafter Ausflug ins herbstliche Bieltal

Start der Wanderung ist beim kleinen Parkplatz direkt am Silvrettastausee. Es geht linker Hand vorbei am Restaurant, kurz folgt man der Staumauer, bis ein Schotterweg links abzweigt. Dieser führt in einer langen Kurve in ein steiles, schroffes Tal. Von dort marschiert man dem Bielbach entlang in einem stetigen, aber recht sanften Anstieg. Um diese Jahreszeit beeindruckt die Stille: das Vieh ist nach dem Alpsommer wieder ins Tal zurückgekehrt, außer dem Rauschen des Wassers und des Windes ist nichts zu hören. Felsbrocken, manche groß wie ein Haus, liegen wie eigentümliche Skulpturen in der Landschaft. Geröllfelder entlang des Weges zeugen von gewaltigen Felsstürzen.