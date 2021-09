Corona-Fälle: Musical „Aladdin“ muss Show absagen

Es handelt sich um die erste Corona-bedingte Show-Absage am Broadway seit der schrittweisen Wiedereröffnung vor rund zwei Wochen. In allen Theatern müssen Zuschauer am Eingang einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus nachweisen und während der Vorstellung Masken tragen. Auch alle Künstler und Mitarbeiter im Theater müssen einen Impf-Nachweis erbringen, mit nur wenigen streng regulierten Ausnahmen.