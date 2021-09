570 Tage Corona, aber nicht ein Intensivbett mehr

2101 Intensivplätze - plus 500 für Kinder - in Österreich

Die „Krone“ hat die Fakten: Mit heutigem Stand existieren in Österreich 2101 Intensivplätze - plus 500 für Kinder. Die meisten Betten hat Wien (489), die wenigsten das Burgenland (58). Und wie hat sich der Bestand in den vergangenen eineinhalb Jahren verändert? Antwort aus dem Gesundheitsministerium: „Am 1.3.2020 lag dieser Wert auf einem vergleichbaren Niveau.“ Und weiter: „Jedes Intensivbett inkludiert auch ausreichend Gesundheitspersonal, welches für die intensivmedizinische Betreuung erforderlich ist.“ Wie sich die personelle Struktur entwickelt hat, kann das Ministerium ad hoc jedoch nicht erklären.