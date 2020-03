WHO stuft Coronavirus-Verbreitung als Pandemie ein

827 Tote in Italien

Italien ist nach China das am schwersten vom Ausbruch von SARS-CoV-2 betroffene Land. Die Zahl der Coronavirus-Toten in Italien steigt weiterhin rasant: Innerhalb eines Tages sind in Italien 196 Menschen der neuartigen Lungenkrankheit erlegen, teilte der Zivilschutz am Mittwochabend in Rom mit. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 827. Die Zahl der Infizierten kletterte von 8514 auf 10.590.