Afghane soll vier Taliban-Kämpfer getötet haben

Dramatische Ereignisse stehen im Mittelpunkt einer Anklage der Staatsanwaltschaft Klagenfurt: Ein junger Mann wird verdächtigt, vier Menschen getötet zu haben! Die Bluttat fand aber nicht in Kärnten, sondern in Afghanistan statt. Der Angeklagte soll vier Talibankämpfer erschossen haben, nachdem sie Blutrache geübt und seinen Vater ermordet hatten. Der Sohn floh, landete in Kärnten, der Fall wurde bekannt, nun muss er kommende Woche vor Gericht.