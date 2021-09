Cluster mit 15 Personen in Villacher Kindergarten

Auch die Ergebnisse der PCR-Spültests an den Kärntner Schulen wurden am Mittwoch bekannt. Insgesamt wurden 37 Schüler positiv getestet, um 11 mehr als in der Vorwoche. „12 Klassen sind derzeit in Kärnten in Quarantäne, darunter aber auch nur Teile davon. Die Klassen sind auf ganz Kärnten aufgeteilt. Es gibt keinen Hotspot“, so Kurath.