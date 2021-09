Weitsprung-Olympiasieger nun im Bob zu den Spielen

Weitsprung-Olympiasieger Greg Rutherford will mit dem britischen Vierer-Bob an den Winterspielen 2022 teilnehmen. Wie der 34-Jährige bei Instagram mitteilte, schaffte er den Sprung in eines der Teams, das in der kommenden Weltcup-Saison ein Ticket für Peking holen will. „Es war eine enorme Anstrengung, als längst zurückgetretener Athlet in einer neuen Sportart zu trainieren und sich für ein Team zu qualifizieren“, schrieb der 34-Jährige.