Benzin-Krise: Britische Armee in Alarmbereitschaft

Im Vereinigten Königreich sitzen derzeit viele Tankstellen auf dem Trockenen. In manchen Landesteilen ging an 50 bis 90 Prozent der Tankstellen das Benzin aus, wie der Branchenverband PRA mitteilte. Hintergrund ist ein Mangel an Lastwagenfahrern, der auch schon zu Lücken in Supermarktregalen führte. Seit in der vergangenen Woche einige Tankstellen wegen des Fahrermangels schließen mussten, kommt es zu Panikkäufen. Vor Tankstellen bilden sich lange Schlangen. Vereinzelt kam es gar zu Rangeleien.