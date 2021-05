Sprit wird knapp: Panikkäufe an US-Tankstellen

Hacker-Gruppe bestreitet politische Motive

Die als „DarkSide“ bezeichnete Hacker-Gruppe hat nachdem Angriff auf das wichtigste Kraftstoff-Leitungssystem der USA politische Motive in Abrede gestellt. „Unser Ziel ist, Geld zu machen und nicht Probleme für die Gesellschaft“, teilte sie am Montag (Ortszeit) in einem Statement mit. Ihre Mitglieder, so die Gruppe, seien unpolitisch und würden mit keiner bestimmten Regierung in Verbindung gebracht, hieß es in Anspielung auf eine mögliche Russland-Connection.