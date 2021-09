Leben in der Landeshauptstadt relativ günstig

Die schlechte Nachricht vorweg: Strom ist in keiner anderen Landeshauptstadt teurer als in Eisenstadt. Der Gaspreis wiederum liegt im österreichweiten Durchschnitt. Mit 1,72 Euro pro Kubikmeter muss für Wasser aber fast so viel wie in Salzburg (1,79) bezahlt werden. Am teuersten ist das erfrischende Nass allerdings in Graz (2,24) gefolgt von Wien (1,92).