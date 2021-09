Suljovic: Nur Price im Finale war zu stark

Price zeigte während des gesamten Wochenendes eine hervorragende Leistung. Nach seinem Sieg in der zweiten Runde am Samstag gegen Florian Hempel schlug er im Achtelfinale Damon Heta mit einem Average von 102. In einem spannenden Viertelfinale, das bis ins Entscheidungsleg ging, setzte er sich mit einem 105er Durchschnitt gegen Michael van Gerwen durch, bevor er im Halbfinale mit 7:3 gegen Nathan Aspinall glänzte. Das Finale war dann eine einseitige Angelegenheit, in der Suljovic in den ersten beiden Legs die Doppel verfehlte, was Price die Möglichkeit gab, mit 2:0 in Führung zu gehen. Mit einem 70er Finish holte sich Price das dritte Leg und mit Tops und der Doppel 10 eine Fünf-Leg-Führung, bevor er sich mit Legs von 11, 12 und 12 Darts auf die Siegerstraße brachte und mit einem 94er, 95er und 82er Finish seinen fünften European Tour Triumph perfekt machte.