Auch in den Kindergärten wird ab sofort getestet

Das Ergebnis sollen die Eltern im Anschluss an die Testung binnen 24 Stunden auf ihrem Handy haben. Die Teilnahme ist nicht verpflichtend. Für Eltern, die ihr Kind nicht testen lassen wollen, soll es keine Konsequenzen geben. Landesrätin Andrea Klambauer (NEOS) wiegt soziale mit gesundheitlichen Aspekten ab. Sie sagt: „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, weil wir die negativen sozialen Effekte eines Ausschlusses aus der Kinderbetreuung vermeiden wollen!“ Anders als in den Schulen kommen in den Kindergärten so genannte „Lollipop“-Tests zum Einsatz. Den Auftakt machen heute Pongau und Pinzgau.