Hasenhüttl mit Southampton weiterhin sieglos

Southampton (APA) - Southampton ist auch im sechsten Anlauf in der englischen Fußball-Premier-League sieglos geblieben. Die Truppe des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl musste sich am Sonntag im Heimspiel den Wolverhampton Wanderers mit 0:1 geschlagen geben und ging zum zweiten Mal in der laufenden Saison als Verlierer vom Platz.