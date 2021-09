Die Geier warten schon auf der Burgruine Landskron

Greifvogelflugschau

Wir beginnen mit der Greifvogelflugschau auf der Adlerwarte, bei der noch mehr geboten wird als erwartet: Denn in den spektakulären Vorführungen der herrlichen Tiere – von Kolkrabe Isabell bis zum Uhu Rasputin – tauchen unerwartet „wilde“ Geier auf, die sich das Getümmel ihrer Landskroner Kumpel aus der Nähe ansehen möchten. Und wohl auch das Futter. Das lockt sogar einen Adler an, der seit Wochen nicht mehr in die Voliere wollte.