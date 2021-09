Rumänische Alpinisten am Großglockner gerettet

Beim Abstieg vom Großglockner im Bezirk Spittal/Drau gerieten am Samstag drei Alpinisten aus Rumänien im Alter zwischen 26 und 44 Jahren in eine alpine Notlage. Die Männer, die sich aufgrund der Dunkelheit und mangelnder Ausrüstung im Bereich „Eisleitl“ verstiegen hatten, verständigten um 20.10 Uhr den Hüttenwirt der Erzherzog-Johann-Hütte. Der Wirt setzte sofort die Rettungskette in Gang.