Siegfried Nagl: „Linke Mehrheit in Graz möglich“

Sie wollen in Graz eine U-Bahn bauen. Die anderen Parteien sind dagegen, sogar die FPÖ sagt mittlerweile, dass das nicht finanzierbar ist.

Der Vorschlag kam nicht von mir, sondern von Verkehrsexperten. Ich will nicht, dass es in zehn Jahren heißt, ach, hätten wir doch. Ich werde dafür kämpfen, dass der Bund die Hälfte zahlt - so wie in Wien.