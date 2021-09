29 Flugpassagiere mit Corona-Fake-Tests erwischt

Mehr als 30 Anzeigen bei Kontrollen in Lokalen

Wie ausführlich berichtet, durchkämmten erst von Donnerstagabend bis in die Nacht auf Freitag hinein Polizisten Beisln, Cafés und Nachtclubs in ganz Wien. Zwar wurden dabei mehr als 30 Anzeigen ausgestellt, doch keiner der dubiosen Passfälschungen aufgestöbert.