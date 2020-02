Drei Ländle-Youngsters auf der Jagd nach Gold

Eine gewisse Katharina Liensberger war es, die 2018 bei den Nachwuchs-Titelkämpfen in Davos (Sui) mit Silber im Riesentorlauf die bislang letzte Medaille ins Ländle holen konnte. Das letzte Ländle-Girl, das über Gold jubeln durfte, war Nina Ortlieb. Die Lecherin, die vor kurzem mit Rang drei in der Abfahrt von Crans Montana ihr erstes Weltcup-Podest holen konnte, triumphierte 2016 in Sotschi (Rus) im Super-G. Im Jahr zuvor hatte sich Ortlieb in Hafjell (Nor) bereits Junioren-WM-Gold im Riesentorlauf geholt.